Андрей Червиченко: абсолютно не удивлюсь, если Слуцкий окажется в «Краснодаре»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, какие команды может возглавить бывший наставник «Рубина» Леонид Слуцкий, который недавно покинул пост главного тренера казанского клуба.



«Абсолютно не удивлюсь, если Слуцкий окажется в «Краснодаре» или в другом клубе РПЛ. Бывает так, что в одной команде получается, а в другой — нет. Причём не всегда зависит от человека. В первой команде игрок раскрывается полностью и становится звездой, а во второй совсем ничего не получается. Вспомните Комличенко в «Динамо» и посмотрите на него в «Ростове» — похожая ситуация с тренерами. В одном клубе получается всё, а в другом не можешь найти общий язык с игроками, которые не подходят под ту модель, которую хочешь создать: в итоге бьёшься-бьёшься, но ничего не выходит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.