Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп: Роналду своим интервью вызвал бурю в стакане

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп отреагировал на скандальное интервью форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду, в котором португалец в негативном ключе высказался о своём пребывании в стане команды после возвращения летом 2021 года, упомянув наставника «Юнайтед» Эрика тен Хага и бывшего партнёра по команде Уэйна Руни.



«Роналду, безусловно, вызвал бурю в стакане.



Он не имел права давать интервью, пока у него есть действующий контракт и он получает деньги от «Манчестер Юнайтед». Давая интервью Пирсу Моргану, он был неправ.



Это не сработало, я знаю, что у него есть какая-то обида и какой-то груз, от которого он хочет избавиться, но тот, кто ему это рекомендовал, дал плохой совет. Это было не очень хорошее решение», — приводит слова Шарпа Manchester Evening News.

Роналду потрогал Пепе за пятую точку: