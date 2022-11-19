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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп: Роналду своим интервью вызвал бурю в стакане

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп: Роналду своим интервью вызвал бурю в стакане
Криштиану Роналду
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп отреагировал на скандальное интервью форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду, в котором португалец в негативном ключе высказался о своём пребывании в стане команды после возвращения летом 2021 года, упомянув наставника «Юнайтед» Эрика тен Хага и бывшего партнёра по команде Уэйна Руни.

«Роналду, безусловно, вызвал бурю в стакане.

Он не имел права давать интервью, пока у него есть действующий контракт и он получает деньги от «Манчестер Юнайтед». Давая интервью Пирсу Моргану, он был неправ.

Это не сработало, я знаю, что у него есть какая-то обида и какой-то груз, от которого он хочет избавиться, но тот, кто ему это рекомендовал, дал плохой совет. Это было не очень хорошее решение», — приводит слова Шарпа Manchester Evening News.

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