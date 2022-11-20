Журналист Manchester Evening News объяснил, почему Санчо удалил все посты из соцсетей
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Журналист Manchester Evening News Ричард Фэй прокомментировал причину, по которой английский футболист «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо решил уйти из соцсетей.
Отмечается, что 22-летний полузащитник хочет отдохнуть от социальных сетей, а также сосредоточиться на улучшении своей игры, чтобы помочь «Юнайтед» во второй части сезона-2022/2023.
Ранее Санчо удалил все фотографии из своей соцсети и опубликовал цитату: «Семья – корень всего, что я делаю, а также корень всего, что я творю». Кроме того, фотографию в профиле футболист сменил на чёрный фон. Отметим, что Санчо не попал в окончательную заявку сборной Англии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду:
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