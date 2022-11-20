Журналист Manchester Evening News объяснил, почему Санчо удалил все посты из соцсетей

Журналист Manchester Evening News Ричард Фэй прокомментировал причину, по которой английский футболист «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо решил уйти из соцсетей.



Отмечается, что 22-летний полузащитник хочет отдохнуть от социальных сетей, а также сосредоточиться на улучшении своей игры, чтобы помочь «Юнайтед» во второй части сезона-2022/2023.



Ранее Санчо удалил все фотографии из своей соцсети и опубликовал цитату: «Семья – корень всего, что я делаю, а также корень всего, что я творю». Кроме того, фотографию в профиле футболист сменил на чёрный фон. Отметим, что Санчо не попал в окончательную заявку сборной Англии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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