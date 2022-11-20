Почеттино: победы «ПСЖ» ставили в заслугу игрокам, а в неудачах винили тренера

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино вспомнил времена своей работы во французском клубе.

«Создание единого механизма в такой команде было очень сложной задачей со многими неизвестными. Каждый из игроков – личность с большим талантом. В составе было девять или 10 футболистов, являвшихся капитанами своих сборных.



Это был удивительный опыт, который никогда больше не повторится. Обстоятельства требовали времени, чтобы построить команду. Кто-то возвращался с Кубка Америки, кто-то с чемпионата Европы, кто-то получал травмы, кто-то адаптировался на новом месте в новой культуре.



Когда «ПСЖ» выигрывал – говорили, что благодаря индивидуальному мастерству игроков, когда проигрывали – говорили, что из-за тренера. Все пренебрежительно относятся к работе главного тренера», — приводит слова Почеттино Marca.

Напомним, Маурисио Почеттино возглавлял «ПСЖ» с января 2021 года по июль 2022 года.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе