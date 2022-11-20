Арсен Венгер — о чемпионате мира в Катаре: это последний шанс для Роналду и Месси

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что для многих звёздных футболистов чемпионат мира в Катаре может стать последним.



«Я думаю, что этот чемпионат мира – последний шанс для великих игроков, которые демонстрировали свой талант в последние 10–15 лет.



В Катаре они будут думать: «Сейчас или никогда». За этим будет интересно понаблюдать, потому что Месси, Роналду, Неймар – лучшие игроки в мире. Левандовски тоже относится к таковым. Все они будут думать: «Это мой шанс», — приводит слова Венгера Daily Mail.

Чемпионат мира начнётся уже сегодня, 20 ноября. В первом матче турнира сыграют сборные Катара и Эквадора.

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