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Арсен Венгер — о чемпионате мира в Катаре: это последний шанс для Роналду и Месси

Арсен Венгер — о чемпионате мира в Катаре: это последний шанс для Роналду и Месси
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что для многих звёздных футболистов чемпионат мира в Катаре может стать последним.

«Я думаю, что этот чемпионат мира – последний шанс для великих игроков, которые демонстрировали свой талант в последние 10–15 лет.

В Катаре они будут думать: «Сейчас или никогда». За этим будет интересно понаблюдать, потому что Месси, Роналду, Неймар – лучшие игроки в мире. Левандовски тоже относится к таковым. Все они будут думать: «Это мой шанс», — приводит слова Венгера Daily Mail.

Чемпионат мира начнётся уже сегодня, 20 ноября. В первом матче турнира сыграют сборные Катара и Эквадора.

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