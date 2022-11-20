Юссуфа Мукоко: попасть на чемпионат мира в 17 лет — это нечто особенное

Форвард сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко поделился впечатлениями от попадания в состав национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

Мукоко стал самым молодым игроком на предстоящем мундиале. Он родился 20 ноября 2004 года. Сегодня, в первый день чемпионата мира, футболист достиг 18-летнего возраста.



«На чемпионате мира можно набраться опыта. Я здесь в том числе и за этим – чтобы учиться. Приятно получать советы, ведь здесь 26 лучших немецких игроков, я могу узнать много нового.



Попасть на чемпионат мира в 17 лет – это нечто особенное. Меня очень хорошо приняли, мы с нетерпением ждём начала турнира», — приводит слова Мукоко Get German Football News.

Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме Нойер рассказал, за счёт чего сборная Германии может обыграть Японию на ЧМ-2022

7 фаворитов ЧМ-2022