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Хлусевич: спартаковская сборная России? Так у «Зенита» не играют российские футболисты

Хлусевич: спартаковская сборная России? Так у «Зенита» не играют российские футболисты
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Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич высказался о большом количестве футболистов красно-белых в составе национальной команды.

«Спартаковская сборная России? Так у «Зенита» не играют российские футболисты. На данный момент – да, больше игроков у «Спартака». Но и у «Ростова» шесть футболистов», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, ранее сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Встреча команд на Центральном республиканском стадионе в Душанбе завершилась ничьей со счётом 0:0. В следующей товарищеской встрече подопечные Валерия Карпина сыграют с Узбекистаном. Матч состоится сегодня, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало игры — в 15:00 мск.

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