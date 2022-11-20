Скауты «Реала» будут следить за хавбеком «Челси» Хаверцем во время чемпионата мира

Полузащитник «Челси» и сборной Германии Кай Хаверц входит в сферу интересов мадридского «Реала». Скауты испанского клуба будут следить за футболистом во время чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает Calciomercatoweb.

23-летний Хаверц выступает за «Челси» с 2020 года, когда перешёл в команду из «Байера» за € 80 млн. В нынешнем сезоне Кай в 20 матчах во всех турнирах забил четыре гола. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Сборная Германии на чемпионате мира сыграет в одной группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

Видеообзор. «Реал» Мадрид — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:

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