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Гнабри: Мюллер полон амбиций. Он сделал всё, чтобы подойти к ЧМ-2022 в отличной форме

Гнабри: Мюллер полон амбиций. Он сделал всё, чтобы подойти к ЧМ-2022 в отличной форме
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Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри в преддверии матча группового этапа ЧМ-2022 с Японией высказался о своей позиции в национальной команде и рассказал о состоянии немецкого нападающего Томаса Мюллера.

«Я чувствую доверие со стороны тренера. Знаю его давно, он знает меня и мои качества. Моя позиция? Всем известно, что я предпочитаю играть под нападающим. Играть на позиции нападающего — тоже вариант для меня. Наша команда уже давно играет вместе, но я понятия не имею, кто выйдет на поле в матче с Японией.

Мюллер? Он полон амбиций и энтузиазма. Ты замечаешь его чаще других, потому что он всегда без умолку болтает. Томас сделал всё, чтобы вернуться в отличную форму к чемпионату мира. Мы сумели немного отдохнуть из-за того, что не участвовали в товарищеской игре с Оманом. Надеюсь, подойдём к первому матчу со свежестью и энергией», — приводит слова Гнабри Bayern & Germany.

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