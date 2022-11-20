Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кавазашвили резко высказался об обвинениях в подкупе игроков Эквадора в матче с Катаром

Кавазашвили резко высказался об обвинениях в подкупе игроков Эквадора в матче с Катаром
Комментарии

Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался о слухах, что восемь футболистов сборной Эквадора были подкуплены представителями Катара перед матчем команд на чемпионате мира.

«Подозрение в подкупе игроков Эквадора — глупость. Самая настоящая глупость! Катар — государство, которое получило право на проведение чемпионата мира вместо американцев. То, что вокруг страны ещё до старта турнира столько новостей, говорит лишь о том, что остальные не смогли получить своё. Теперь вкидывают в духе «насрём в душу стране, которая относится к американцам не очень лояльно». Слухи ведь распустили как раз через их СМИ. То проблемы с рабочими и строителями, то всё безобразно построено… Как можно построить безобразно, когда потрачено более 200 миллиардов долларов?» — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик:

Новость по теме
Кавазашвили — о сборной России: матч с Узбекистаном выйдет таким же, как и с Таджикистаном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022