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Совместный снимок Месси и Роналду оказался смонтированным

Совместный снимок Месси и Роналду оказался смонтированным
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Совместный снимок форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форварда «ПСЖ» Лионеля Месси оказался смонтированным. Ранее футболисты в своих соцсетях опубликовали фото с рекламной кампанией бренда Louis Vuitton.

Появилось видео, в котором показан процесс съёмок рекламы. Футболисты позировали отдельно друг от друга, а совместная фотография была смонтирована позднее.

Видео доступно на YouTube-канале Memz Clips

Оба игрока примут участие в предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборная Португалии с Роналду сыграет в группе Н с командами Ганы (24 ноября), Уругвая (28 ноября) и Южной Кореи (2 декабря). Аргентинцы с Месси сразятся в группе С со сборными Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября).

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