Мурад Мусаев: у российских футболистов высокие зарплаты, проще взять игрока Сегунды
Поделиться
Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, который сейчас возглавляет азербайджанский «Сабах», рассказал, почему в чемпионат Азербайджана не переходят футболисты из России.
«У российских футболистов очень высокие зарплаты. Тяжело привезти кого-то в Азербайджан. Проще взять игрока сопоставимого класса откуда-нибудь из испанской Сегунды. Получают ли там футболисты такого же уровня меньше? Конечно. Качество российского футбола ниже испанского? Не скажу, что качество футбола в России ниже, чем в Сегунде. Но жизнь вообще несправедливая штука», — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».
Под руководством Мусаева «Сабах» в 14 матчах азербайджанского первенства набрал 35 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице.
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
02:02
-
02:00
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:31
-
23:26
Партнерский контент