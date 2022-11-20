Мурад Мусаев: у российских футболистов высокие зарплаты, проще взять игрока Сегунды

Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, который сейчас возглавляет азербайджанский «Сабах», рассказал, почему в чемпионат Азербайджана не переходят футболисты из России.

«У российских футболистов очень высокие зарплаты. Тяжело привезти кого-то в Азербайджан. Проще взять игрока сопоставимого класса откуда-нибудь из испанской Сегунды. Получают ли там футболисты такого же уровня меньше? Конечно. Качество российского футбола ниже испанского? Не скажу, что качество футбола в России ниже, чем в Сегунде. Но жизнь вообще несправедливая штука», — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

Под руководством Мусаева «Сабах» в 14 матчах азербайджанского первенства набрал 35 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице.