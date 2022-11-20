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Мостовой: консул Катара пригласил меня на прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2022

Мостовой: консул Катара пригласил меня на прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2022
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой сообщил, что будет смотреть матч открытия чемпионата мира 2022 года в Катаре. В первой встрече турнира сыграют сборные Катара и Эквадора.

«Обязательно буду смотреть матч открытия чемпионата мира. Консул Катара пригласил меня на прямую трансляцию игры в Москве. Буду у них смотреть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Катар — Эквадор состоится сегодня, 20 ноября, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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