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Денис Бояринцев: слабо верится, что Катар мог подкупить игроков сборной Эквадора

Денис Бояринцев: слабо верится, что Катар мог подкупить игроков сборной Эквадора
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Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев отреагировал на информацию, согласно которой Катар подкупил несколько футболистов сборной Эквадора. Команды встретятся сегодня, 20 ноября, в матче открытия чемпионата мира. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Слабо верится, что Катар мог подкупить игроков сборной Эквадора. В мировом футболе возможно всё, но на таком большом турнире сложно представить, что это может быть правдой. Но если такие вещи и происходят на мировых турнирах, то это не очень хорошо», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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