Денис Бояринцев: слабо верится, что Катар мог подкупить игроков сборной Эквадора

Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев отреагировал на информацию, согласно которой Катар подкупил несколько футболистов сборной Эквадора. Команды встретятся сегодня, 20 ноября, в матче открытия чемпионата мира. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Слабо верится, что Катар мог подкупить игроков сборной Эквадора. В мировом футболе возможно всё, но на таком большом турнире сложно представить, что это может быть правдой. Но если такие вещи и происходят на мировых турнирах, то это не очень хорошо», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре
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