Защитник дортмундской «Боруссии» может перейти в «Барселону» в зимнее трансферное окно
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«Барселона» намерена укрепить позицию правого защитника в зимнее трансферное окно и рассматривает вариант с трансфером игрока дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, руководство сине-гранатовых поддерживает контакты с Мёнье, а также с другими кандидатами. Контракт 31-летнего бельгийца истекает в 2024 году.
Сообщается, что каталонцы связывались с агентами игрока в минувшие летние и зимние трансферные окна, но переговоры не увенчались успехом.
Кроме того, «Барселона» может использовать перерыв на чемпионат мира, чтобы провести переговоры о новом контракте с защитником Серхи Роберто, чьё соглашение истекает летом 2023 года.
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