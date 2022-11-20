Быстров: на товарищеские матчи не было никакой мотивации, даже за тройные премиальные

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался о товарищеских матчах.

«Я на товарищеские матчи с небольшим желанием выходил, если честно. За сборную России? За любую команду. Товарищеский матч остаётся товарищеским матчем. Нет никакой мотивации, даже за тройные премиальные», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, в эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Узбекистана и России. 17 ноября сборная России провела товарищеский матч с Таджикистаном (0:0). Обе встречи проходят на выезде. Отметим, что команда Валерия Карпина не может играть в официальных международных матчах из-за отстранения со стороны ФИФА и УЕФА, которое было принято в марте 2022 года.