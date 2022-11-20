Узбекистан — Россия: Сильянов получил повреждение и покинул поле

Защитник «Ростова» и сборной России Александр Сильянов получил повреждение в товарищеском матче с национальной командой Узбекистана (0:0, идёт второй тайм).



Футболист не смог продолжить игру и был заменён на 69-й минуте встречи. Вместо защитника на поле вышел полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

Матч Узбекистан — Россия в эти минуты проходит на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте (Узбекистан). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Встреча, прошедшая на Центральном республиканском стадионе в Душанбе, завершилась ничьей со счётом 0:0. Команда Валерия Карпина должна была сыграть в стыковых матчах за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.