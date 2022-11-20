Вирджил ван Дейк рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть на чемпионате мира в Катаре

Защитник и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о соперниках по групповому этапу на чемпионате мира в Катаре, а также назвал команду, с которой хотел бы сыграть на турнире. «Оранжевые» выступят в квартете А, где встретятся с хозяевами чемпионата мира, а также сборными Сенегала и Эквадора.
«Чемпионат мира не бывает лёгким. Неважно, с кем вам предстоит играть. Но я думаю, матч с Сенегалом будет самым сложным в группе. Эквадор также очень силён, они играют иначе, чем другие команды. Каждый матч будет новым испытанием.
Есть ли команда, с которой я хотел бы сыграть в Катаре? Конечно, я хотел бы встретиться с Бразилией», — приводит слова ван Дейка пресс-служба ФИФА.
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Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре:
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