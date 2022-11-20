«Странно, почему нет нормальных полей». Комличенко — о матче в Узбекистане

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко прокомментировал ничейный результат в матче с национальной командой Узбекистана со счётом 0:0, а также поделился мнением о состоянии поля в Ташкенте на стадионе «Пахтакор», где состоялась игра.

«Результат неудовлетворительный. То, что сыграли – хорошо. А не просто потренировались. Я впервые играл с ребятами на поле.



Здесь газон получше. Но Сильянов всё равно травму получил. Для меня странно, почему нет нормальных полей», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, по ходу матча между сборными России и Узбекистана защитник Александр Сильянов получил травму, в связи с чем был заменён на 69-й минуте встречи.