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«Странно, почему нет нормальных полей». Комличенко — о матче в Узбекистане

«Странно, почему нет нормальных полей». Комличенко — о матче в Узбекистане
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Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко прокомментировал ничейный результат в матче с национальной командой Узбекистана со счётом 0:0, а также поделился мнением о состоянии поля в Ташкенте на стадионе «Пахтакор», где состоялась игра.

«Результат неудовлетворительный. То, что сыграли – хорошо. А не просто потренировались. Я впервые играл с ребятами на поле.

Здесь газон получше. Но Сильянов всё равно травму получил. Для меня странно, почему нет нормальных полей», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, по ходу матча между сборными России и Узбекистана защитник Александр Сильянов получил травму, в связи с чем был заменён на 69-й минуте встречи.

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