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Месси тренируется в общей группе сборной Аргентины. Ранее он занимался индивидуально 2 дня

Месси тренируется в общей группе сборной Аргентины. Ранее он занимался индивидуально 2 дня
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Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси тренируется в общей группе национальной сборной, сообщает в своих соцсетях журналист Гастон Эдюль.

Последние два дня 35-летний аргентинец тренировался отдельно от команды. 18 ноября он тренировался индивидуально в тренажёрном зале, а вчера, 19 ноября, провёл одиночную тренировку на поле. Отмечалось, что Месси не занимался с командой из‑за большой нагрузки на икроножные мышцы. Сегодня же он присоединился к партнёрам по сборной.

Сборная Аргентины сыграет в группе С с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Первый матч подопечные Лионеля Скалони проведут 22 ноября с Саудовской Аравией.

Для Месси предстоящий чемпионат мира станет пятым в карьере. В общей сложности аргентинец сыграл в 19 матчах на ЧМ, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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