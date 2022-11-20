Месси тренируется в общей группе сборной Аргентины. Ранее он занимался индивидуально 2 дня

Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси тренируется в общей группе национальной сборной, сообщает в своих соцсетях журналист Гастон Эдюль.
Последние два дня 35-летний аргентинец тренировался отдельно от команды. 18 ноября он тренировался индивидуально в тренажёрном зале, а вчера, 19 ноября, провёл одиночную тренировку на поле. Отмечалось, что Месси не занимался с командой из‑за большой нагрузки на икроножные мышцы. Сегодня же он присоединился к партнёрам по сборной.
Сборная Аргентины сыграет в группе С с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Первый матч подопечные Лионеля Скалони проведут 22 ноября с Саудовской Аравией.
Для Месси предстоящий чемпионат мира станет пятым в карьере. В общей сложности аргентинец сыграл в 19 матчах на ЧМ, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
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