Хавбек США Тайлер Адамс стал самым молодым капитаном чемпионата мира с 1950 года

Полузащитник «Лидс Юнайтед» Тайлер Адамс стал капитаном футбольной сборной США на чемпионате мира в Катаре. Как сообщает портал CBS Sports, 23-летний хавбек стал самым молодым капитаном мундиаля с 1950 года.
Также Адамс стал самым молодым капитаном сборной США в истории чемпионата мира. Игрок был выбран лидером по решению остальных членов команды.
Сборная США в рамках чемпионата выступает в группе В. Первый матч подопечные Грегга Берхалтера проведут завтра, 21 ноября, когда встретятся с Уэльсом. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Другими соперниками сборной США в квартете являются национальные команды Англии и Ирана.
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