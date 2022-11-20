Самедов: жаль, что сборная России не забивает! Но хочется видеть её игру как можно чаще

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о товарищеских матчах национальной команды на ноябрьском сборе. Команда Валерия Карпина сыграла со сборными Таджикистана и Узбекистана. Обе выездные встречи в Душанбе и Ташкенте завершились вничью — 0:0.
«Хотелось бы, конечно же, побед в двух товарищеских играх. Но что есть, то есть. Очень жаль, что не забиваем! Сборная должна собираться чаще, такие матчи нам необходимы. Они должны чувствовать, что по-прежнему существуют и за них продолжают болеть. Хочется видеть игру нашей национальной команды как можно чаще», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Всего в этом году подопечные Валерия Карпина провели три матча, в которых была одержана одна победа. Сборная России в товарищеском матче обыграла команду Кыргызстана со счётом 2:1.
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