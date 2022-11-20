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«Мы хотим пива». Эквадорские болельщики — на матче открытия ЧМ-2022

«Мы хотим пива». Эквадорские болельщики — на матче открытия ЧМ-2022
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В эти минуты в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» проходит матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года. Хозяева турнира – Катар – встречаются с командой Эквадора. Во втором тайме эквадорцы ведут со счётом 2:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом тайме встречи эквадорские болельщики скандировали кричалку: «Queremos cerveza», что в переводе с испанского означает «мы хотим пива».

Напомним, за два дня до начала турнира ФИФА запретила продажу пива на стадионах ЧМ-2022. Было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, других местах отдыха фанатов и лицензированных заведениях, убрав точки продажи пива с периметра стадионов ЧМ-2022 в Катаре.

Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

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