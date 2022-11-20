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Алексей Сорокин оценил победу Эквадора над Катаром в матче открытия ЧМ-2022

Алексей Сорокин оценил победу Эквадора над Катаром в матче открытия ЧМ-2022
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Консультант оргкомитета «Катар-2022» Алексей Сорокин прокомментировал исход матча открытия чемпионата мира, в котором Эквадор уверенно обыграл Катар со счётом 2:0.

«К сожалению, Катару не удалось начать чемпионат мира так, как предыдущие команды-хозяйки турнира. У России открытие больше в спортивном отношении получилось. Но здесь никто не сравнивает — это спорт. Мне кажется, что катарцы немного растерялись. Катар — достаточно сильная команда, чемпион Азии. Давление большое — на них смотрит весь мир. Мне кажется, что из-за этой растерянности начали проигрывать единоборства, совершать обидные ошибки. Эквадорцы сегодня смотрелись собраннее: ощущение, что они как умеют, так и играют — никаких нервов не было. Эквадор — крепкая команда», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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