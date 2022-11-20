«Волшебства не бывает». Сорокин — о проблемах с организацией матча открытия ЧМ-2022

Консультант оргкомитета «Катар-2022» Алексей Сорокин прокомментировал проблемы с организацией матча открытия чемпионата мира — 2022, который сегодня состоялся на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

«Мы слышали о нареканиях с организацией матча открытия ЧМ-2022. Но нужно понимать, что стадион «Эль-Байт» — самый далёкий от центра. Дальше него больше нет ни одного стадиона. Сюда ведёт одно шоссе: если все едут в одном направлении, то волшебства не бывает. В итоге все доехали, никаких громадных сложностей», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 20 ноября, состоялся матч открытия чемпионата, в котором Катар играл с Эквадором. Встреча закончилась победой латиноамериканской команды со счётом 2:0.

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