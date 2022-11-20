Василий Уткин выделил причины победы Эквадора в матче открытия ЧМ-2022 с Катаром

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о матче чемпионата мира, в котором встречались сборные Катара и Эквадора (0:2).

«Матч открытия Катар — Эквадор оказался совсем очевидным, ограничусь простым замечанием. Вдобавок к тому, что силы были неравны, к тому, что в первом тайме сборную Катара зримо и объяснимо трясло — вот, помимо всего этого, есть ещё одна причина настолько безоговорочной победы. Дело в том, что Катар пытается основываться на тех же ценностях, что и Эквадор. Практически на все сто. Уступая в классе. Выходит, что на все козыри Катара у Эквадора — старшая карта. Безысходность!» — написал Василий Уткин в телеграм-канале.

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