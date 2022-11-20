«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче женской Суперлиги в присутствии более 38 тыс. зрителей

Женский «Челси» с крупным счётом выиграл у «Тоттенхэма» в матче английской Суперлиги — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч был сыгран при публике в 38 300 зрителей — рекордная домашняя посещаемость для клуба. Об этом сообщил ВВС.



Счёт в матче на 12-й минуте открыла Саманта Керр. На 26-й минуте Эрин Катберт увеличила преимущество «Челси», а на 36-й минуте Гуро Рейтен реализовала пенальти — 3:0.

Российская защитница «Челси» Алсу Абдуллина осталась в запасе.



«Челси» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги, после восьми матчей набрав 21 очко. «Тоттенхэм» — на седьмой строчке, заработав девять баллов после шести встреч. В следующем матче «Челси» сыграет в гостях с «Лестером» 3 декабря.