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«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче женской Суперлиги в присутствии более 38 тыс. зрителей

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче женской Суперлиги в присутствии более 38 тыс. зрителей
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Женский «Челси» с крупным счётом выиграл у «Тоттенхэма» в матче английской Суперлиги — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч был сыгран при публике в 38 300 зрителей — рекордная домашняя посещаемость для клуба. Об этом сообщил ВВС.

Счёт в матче на 12-й минуте открыла Саманта Керр. На 26-й минуте Эрин Катберт увеличила преимущество «Челси», а на 36-й минуте Гуро Рейтен реализовала пенальти — 3:0.

Российская защитница «Челси» Алсу Абдуллина осталась в запасе.

«Челси» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги, после восьми матчей набрав 21 очко. «Тоттенхэм» — на седьмой строчке, заработав девять баллов после шести встреч. В следующем матче «Челси» сыграет в гостях с «Лестером» 3 декабря.

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