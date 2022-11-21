Данил Глебов объяснил, зачем сборной России играть с Таджикистаном и Узбекистаном
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Полузащитник сборной России Данил Глебов ответил на вопрос, для чего национальная команда играет товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана.
«Такие товарищеские матчи нужны. Почему? Приехали молодые ребята — Пиняев и Карпукас. В первый раз вызвали в национальную команду — узнали о требованиях и бытовых моментах. Всё это нужно, чтобы они быстрее осваивались», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, 17 ноября сборная России сыграла вничью с Таджикистаном со счётом 0:0. 20 ноября подопечные Валерия Карпина с таким же счётом сыграли с командой Узбекистана.
Сборная России отстранена от официальных международных матчей решением ФИФА и УЕФА.
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