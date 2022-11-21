Линекер высказался о том, что BBC проигнорировала показ церемонии открытия ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, ныне выступающий экспертом на британском телевидении, отреагировал на новость о том, что британская радиовещательная корпорация BBC проигнорировала церемонию открытия ЧМ-2022 в Катаре.
«Информация о том, что церемония открытия была полностью проигнорирована BBC, – ложная. Всё было показано в прямом эфире на платформе BBC Player и веб-сайте. Слишком поздно время начала церемонии открытия было изменено на более раннее, а на телеканале уже была подтверждена трансляция WSL (женская футбольная Суперлига). Если вы бы хотели увидеть церемонию открытия, то могли бы сделать это с лёгкостью», — гласит публикация Линекера в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что вместо церемонии открытия на телеканале обсуждали обращение с рабочими-мигрантами, коррупцию в ФИФА и запрет на ЛГБТ в Катаре. Одним из экспертов на телеканале был именно Гари Линекер.
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