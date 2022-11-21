BBC проигнорировал церемонию открытия ЧМ-2022 в Катаре

Британская радиовещательная корпорация BBC проигнорировала церемонию открытия ЧМ-2022 в Катаре, сообщает The Guardian.

Вместо этого на телеканале приняли решение обсудить обращение с рабочими-мигрантами, коррупцию в ФИФА и запрет на ЛГБТ в Катаре. Одним из экспертов на телеканале был бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.

«Это самый противоречивый чемпионат мира в истории, и это ещё даже по мячу никто не ударил. С тех пор как ФИФА выбрала Катар ещё в 2010 году страной-хозяйкой ЧМ-2022, самая маленькая страна, которая принимала крупнейшее футбольное соревнование, столкнулась с рядом серьёзных вопросов — от обвинений в коррупции в процессе торгов до обращения с рабочими-мигрантами, которые построили стадионы, многие из которых погибли. Здесь запрещена гомосексуальность. Проблемы женщин и свобода самовыражения находятся в центре внимания. Кроме того, шесть лет назад было принято решение о переносе чемпионата мира с летнего на зимний период», — сказал Линекер.

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