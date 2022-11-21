Тарханов прокомментировал игру сборной России после товарищеских матчей

Экс-тренер сборной России Александр Тарханов дал комментарий о ничьей национальной команды в товарищеском матче со сборной Узбекистана (0:0)



«У нас в команде нет лидера. Отсутствуют Миранчук и Головин, которые могли бы взять игру на себя. Все одного уровня, поэтому командная игра не всегда получается.



Я не согласен, что нет желания у игроков. Как может не быть желания у молодого футболиста, которого пригласили в сборную? Просто не получается. Но даже эти матчи показали, что техническая оснащённость наших футболистов на среднем уровне. Почему нет скорости? Потому что долго работаем с мячом, долго думаем. Делаем много лишних касаний при приёме мяча. Поэтому такую насыщенную оборону и не можем преодолеть.



Смысл в проведении таких матчей есть. Нужно играть и делать глубокий анализ того, что не получается. Если мы не будем играть, у нас не будет информации, кто на что способен. Поэтому такие игры очень важны, несмотря на то что победить не удалось», — цитирует Тарханова Metaratings.ru.



Напомним, 17 ноября сборная России сыграла вничью с Таджикистаном со счётом 0:0. 20 ноября подопечные Валерия Карпина с таким же счётом сыграли с командой Узбекистана.