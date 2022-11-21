Юрий Ковтун: не осилю четыре матча чемпионата мира в день

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун высказался о чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Буду смотреть матчи чемпионата мира, как появится время. Мы ещё не закончили чемпионат России. Осталось два тура в Первой лиге. Смогу ли смотреть четыре матча чемпионата мира в день? Нет, могут быть свои дела. Посмотрю вечерние матчи, если будет свободное время. Первые игры интересны, чтобы посмотреть организацию чемпионата мира, как выглядят стадионы, что они изобрели в Катаре.



За кого буду болеть? Пока не готов ответить. У меня нет такой сборной, за которую всегда болею», – приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».



Сборная Катара уступила команде Эквадора в матче открытия чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре со счётом 0:2. Встреча состоялась на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.