Юрий Ковтун: не осилю четыре матча чемпионата мира в день

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун высказался о чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Буду смотреть матчи чемпионата мира, как появится время. Мы ещё не закончили чемпионат России. Осталось два тура в Первой лиге. Смогу ли смотреть четыре матча чемпионата мира в день? Нет, могут быть свои дела. Посмотрю вечерние матчи, если будет свободное время. Первые игры интересны, чтобы посмотреть организацию чемпионата мира, как выглядят стадионы, что они изобрели в Катаре.
За кого буду болеть? Пока не готов ответить. У меня нет такой сборной, за которую всегда болею», – приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».
Сборная Катара уступила команде Эквадора в матче открытия чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре со счётом 0:2. Встреча состоялась на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.
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