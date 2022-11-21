«Аль-Каида»* раскритиковала Катар за «развратный» ЧМ и призвала мусульман избегать турнира

Незаконная исламистская ветвь боевиков «Аль-Каида»* опубликовала заявление, в котором раскритиковала Катар за проведение чемпионата мира по футболу и призвала мусульман игнорировать турнир.
«Аль-Каида» обвинила Катар в «привлечении аморальных и развратных людей, гомосексуалистов, сеятелей коррупции и атеизма на Аравийский полуостров». Также террористическая организация заявила, что ЧМ-2022 послужил отвлечению внимания от «оккупации мусульманских стран и их угнетения».
Кроме того, «Аль-Каида» призвала мусульман бойкотировать мундиаль в Катаре: «Мы предостерегаем наших братьев-мусульман от наблюдения за этим событием или посещения матчей».
Напомним, чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал вчера, 20 ноября. Турнир продлится до 18 декабря.
* — запрещена в России.
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