Сергей Песьяков: Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана
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Голкипер «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков высказался о последних результатах национальной команды. Напомним, россияне сыграли вничью со сборными Таджикистана и Узбекистана — обе встречи завершились со счётом 0:0. По мнению Песьякова, Россия должна обыгрывать Таджикистан даже без тренера.
«С положительным чувством возвращаюсь из сборной. Но есть опустошение. Несколько дней на подготовку к каждому матчу… Экспериментальные составы — все и всё понимают. Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана. Но имеем то, что имеем», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.
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