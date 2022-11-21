Сергей Песьяков: Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана

Голкипер «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков высказался о последних результатах национальной команды. Напомним, россияне сыграли вничью со сборными Таджикистана и Узбекистана — обе встречи завершились со счётом 0:0. По мнению Песьякова, Россия должна обыгрывать Таджикистан даже без тренера.

«С положительным чувством возвращаюсь из сборной. Но есть опустошение. Несколько дней на подготовку к каждому матчу… Экспериментальные составы — все и всё понимают. Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана. Но имеем то, что имеем», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.