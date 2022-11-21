Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марко Асенсио рассказал об эмоциях от участия в чемпионате мира в Катаре

Марко Асенсио рассказал об эмоциях от участия в чемпионате мира в Катаре
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио поделился эмоциями от пребывания в составе национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Я очень счастлив быть здесь (в расположении сборной Испании. — Прим. «Чемпионата»). Это цель, к которой я шёл в течение долгого времени, и для меня большая радость быть здесь. Я много работал на клубном уровне. Луис Энрике дал мне возможность, я воспользовался ею, и теперь я счастлив и с нетерпением жду начала турнира», — приводит слова Асенсио Marca.

В текущем сезоне за «Реал» Асенсио забил три гола и сделал три голевые передачи в 15 матчах сезона.

Сборная Испании сыграет на турнире в Катаре в одной группе со сборными Коста-Рики, Германии и Японии. Первый матч пройдёт 23 ноября, соперником станет Коста-Рика.

Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Расписание матчей ЧМ-2022
Турнирная таблица ЧМ-2022
Инструкция по ЧМ-2022 на «Чемпионате»: всё необходимое, чтобы следить за турниром в Катаре Инструкция по ЧМ-2022 на «Чемпионате»: всё необходимое, чтобы следить за турниром в Катаре
Семь футболистов сборной Испании простудились накануне первого матча на ЧМ-2022

Лучшие бомбардиры ЧМ за всю историю

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022