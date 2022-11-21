Марко Асенсио рассказал об эмоциях от участия в чемпионате мира в Катаре

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио поделился эмоциями от пребывания в составе национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Я очень счастлив быть здесь (в расположении сборной Испании. — Прим. «Чемпионата»). Это цель, к которой я шёл в течение долгого времени, и для меня большая радость быть здесь. Я много работал на клубном уровне. Луис Энрике дал мне возможность, я воспользовался ею, и теперь я счастлив и с нетерпением жду начала турнира», — приводит слова Асенсио Marca.
В текущем сезоне за «Реал» Асенсио забил три гола и сделал три голевые передачи в 15 матчах сезона.
Сборная Испании сыграет на турнире в Катаре в одной группе со сборными Коста-Рики, Германии и Японии. Первый матч пройдёт 23 ноября, соперником станет Коста-Рика.
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