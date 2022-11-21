Юрий Сёмин объяснил поражение сборной Катара в матче открытия домашнего ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал поражение сборной Катара в матче открытия домашнего чемпионата мира с Эквадором (0:2).

«Эквадор сыграл в свою силу: там очень много игроков, которые имеют большой международный опыт. Как итог — закономерная победа. Но Катар психологически сильно переволновался — всё-таки домашний турнир. Они сыграли не в полную силу. Мне кажется, следующие игры для них будут значительно лучше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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