Валерий Кечинов: на данный момент Эквадор посильнее сборной России

Бывший российский футболист Валерий Кечинов сравнил сборные России и Эквадора после матчей команд вчера, 21 ноября. Россияне в товарищеской встрече сыграли вничью с Узбекистаном (0:0), эквадорцы в первой игре на чемпионате мира обыграли Катар (2:0).

«Катар — Эквадор на фоне игры сборной России — другая вселенная? Сложно сравнивать. У нас нет официальных соревнований, где мы могли бы понять силу сборной России. Товарищеские игры со среднеазиатскими командами особо ничего не дали. Понятное дело, что мотивации нет.



Другое дело, когда ты играешь в официальных играх, — тогда можно сравнивать. Было видно, что Эквадор — приличная команда. На данный момент она посильнее сборной России, потому что играет на крупных соревнованиях. Там есть свои звёзды», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.