Стали известны номинанты на премию «Первая пятёрка». Сильянов, Худяков и Литвинов в списке

Определены претенденты на ежегодную национальную премию «Первая пятёрка», которая вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге.



В список по итогам 2022 года вошли следующие футболисты: Сергей Волков («Краснодар»), Даниил Денисов («Спартак»), Артём Карпукас («Локомотив»), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Никита Кравцов («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак»), Ираклий Манелов («Краснодар»), Виктор Мелёхин («Ростов»), Александр Сильянов («Ростов»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Даниил Худяков («Локомотив»), Кирилл Щетинин («Ростов»).

В прошлом году обладателем премии «Первая пятёрка» стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.