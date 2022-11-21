«Они развлекаются, играя в футбол, а их оскорбляют». Силва — о Неймаре и Винисиусе

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберто Силва высказался о нападающих команды Неймаре и Винисиусе Жуниоре.
«Что ненормально, так это то, что футболисты всё время хотят ударить Винисиуса или Неймара. Они выполняют свою работу, а иногда их даже оскорбляют за это. Это неправильно для игроков. Они с их умениями, навыками просто развлекаются, играя в футбол. В какой-то момент могут случаться единоборства и столкновения — важно, чтобы судьи были готовы не допустить получения кем-то из них травмы», — приводит слова Силвы Marca.
Напомним, сборная Бразилии сыграет в одной группе на чемпионате мира с Камеруном, Сербией и Швейцарией. Ранее пентакампеоны пять раз побеждали на мундиалях, но последний триумф команды датирован 2002 годом.
Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Агуэро летел в Катар на ЧМ-2022 вместе с болельщиками Бразилии. Видеоролик:
- 22 ноября 2022
-
01:45
-
01:37
-
01:28
-
01:23
-
01:16
-
00:52
-
00:50
-
00:46
-
00:34
-
00:30
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:19
-
00:10
-
00:01
- 21 ноября 2022
-
23:58
-
23:43
-
23:41
-
23:25
-
23:21
-
23:20
-
23:09
-
22:53
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
22:02
-
21:54
-
21:51