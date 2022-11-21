«Они развлекаются, играя в футбол, а их оскорбляют». Силва — о Неймаре и Винисиусе

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберто Силва высказался о нападающих команды Неймаре и Винисиусе Жуниоре.

«Что ненормально, так это то, что футболисты всё время хотят ударить Винисиуса или Неймара. Они выполняют свою работу, а иногда их даже оскорбляют за это. Это неправильно для игроков. Они с их умениями, навыками просто развлекаются, играя в футбол. В какой-то момент могут случаться единоборства и столкновения — важно, чтобы судьи были готовы не допустить получения кем-то из них травмы», — приводит слова Силвы Marca.

Напомним, сборная Бразилии сыграет в одной группе на чемпионате мира с Камеруном, Сербией и Швейцарией. Ранее пентакампеоны пять раз побеждали на мундиалях, но последний триумф команды датирован 2002 годом.

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