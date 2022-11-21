Англия — Иран: вратарь иранцев разбил нос и потерял сознание, его унесли на носилках
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Сегодня, 21 ноября, на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе проходит матч 1-го тура группового этапа Группы B. Встречаются Англия и Иран. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Вратарь иранской команды Алиреза Беиранванд во время подачи Гарри Кейна врезался в своего защитника и сломал нос. После этого футболист потерял сознание, его привели в себя и дали новую футболку. Он захотел продолжить матч, но позднее ему вновь стало плохо. Он лёг на газон, и его унесли с поля на носилках. Его заменил Сейед Хоссейн.
Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Рафаэлем Клаусом. В одной группе с Ираном и Англией также выступают США и Уэльс.
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