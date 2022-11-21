Джуд Беллингем — первый игрок, родившийся после начала 2000 года, который забил на ЧМ
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем забил гол в ворота сборной Ирана в матче чемпионата мира. Хавбек стал первым игроком, родившимся после начала 2000 года, который сумел забить на чемпионате мира, сообщает Opta Sports.
На момент публикации новости идёт второй тайм, счёт 4:1 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Беллингем поразил ворота Ирана в возрасте 19 лет и 145 дней. Только Майкл Оуэн был моложе, когда забивал первый гол за англичан на чемпионате мира (18 лет и 190 дней).
В группе В также выступают сборные Уэльса и США.
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