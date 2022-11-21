Рашфорд забил Ирану через 49 секунд после выхода на замену. Это 3-й результат в истории ЧМ
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Форвард сборной Англии Маркус Рашфорд, который на 70-й минуте матча с Ираном заменил Букайо Саку, сумел забить гол через 49 секунд после появления на поле. Это третий результат в истории чемпионатов мира, сообщает портал Squawka.
На момент публикации новости идёт концовка второго тайма, счёт 6:1 в пользу Англии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В группе В также выступают команды Уэльса и США. Они проведут свой матч сегодня, 21 ноября. Начало запланировано на 22:00 мск. Текстовая трансляция этого события также будет доступна на «Чемпионате».
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Болельщики сборной Англии распеваются в очереди на стадион:
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