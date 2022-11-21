Властимил Петржела: сборную Ирана обыграла бы и Россия. Англия — не фаворит ЧМ-2022

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Англия — Иран (6:2).

«Сборную Ирана обыграла бы и Россия. Но меня удивила Англия. Отличная разгромная победа в первом же матче — молодцы! Однако они не являются фаворитами ЧМ-2022. Фавориты — Бразилия и Аргентина.



Мне сложно сказать, за кого я буду болеть. Сборная Чехии, к сожалению, не принимает участия в этом мундиале» — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сборная Англии набрала три очка и заняла первое место в турнирной таблице группы В ЧМ-2022. Иран (0) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются сборные США и Уэльса.