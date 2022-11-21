В Иране прервали трансляцию матча с Англией во время исполнения национального гимна

Иранское государственное телевидение прервало трансляцию матча своей сборной и Англии (2:6) в тот момент, когда игроки не стали петь национальный гимн перед началом встречи. Об этом сообщает Reuters.
Таким жестом игроки демонстрировали протест против государственного строя в Иране, где уже второй месяц происходят беспорядки, митинги и столкновения после убийства Махсы Амини. Девушку забили камнями за «неподобающее ношение хиджаба».
Кроме того, болельщики сборной Ирана освистывали национальный гимн.
В группе В также выступают команды Уэльса и Англии, они проведут очный матч сегодня. Начало запланировано на 22:00 мск.
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Болельщики сборной Ирана с протестным флагом на ЧМ-2022:
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