В Иране прервали трансляцию матча с Англией во время исполнения национального гимна

Иранское государственное телевидение прервало трансляцию матча своей сборной и Англии (2:6) в тот момент, когда игроки не стали петь национальный гимн перед началом встречи. Об этом сообщает Reuters.



Таким жестом игроки демонстрировали протест против государственного строя в Иране, где уже второй месяц происходят беспорядки, митинги и столкновения после убийства Махсы Амини. Девушку забили камнями за «неподобающее ношение хиджаба».



Кроме того, болельщики сборной Ирана освистывали национальный гимн.

В группе В также выступают команды Уэльса и Англии, они проведут очный матч сегодня. Начало запланировано на 22:00 мск.

Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме Матч Англии и Ирана стал самым долгим, завершившимся в основное время, в истории ЧМ

Болельщики сборной Ирана с протестным флагом на ЧМ-2022: