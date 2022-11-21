Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Иране прервали трансляцию матча с Англией во время исполнения национального гимна

В Иране прервали трансляцию матча с Англией во время исполнения национального гимна
Комментарии

Иранское государственное телевидение прервало трансляцию матча своей сборной и Англии (2:6) в тот момент, когда игроки не стали петь национальный гимн перед началом встречи. Об этом сообщает Reuters.

Таким жестом игроки демонстрировали протест против государственного строя в Иране, где уже второй месяц происходят беспорядки, митинги и столкновения после убийства Махсы Амини. Девушку забили камнями за «неподобающее ношение хиджаба».

Кроме того, болельщики сборной Ирана освистывали национальный гимн.

В группе В также выступают команды Уэльса и Англии, они проведут очный матч сегодня. Начало запланировано на 22:00 мск.

Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Матч Англии и Ирана стал самым долгим, завершившимся в основное время, в истории ЧМ

Болельщики сборной Ирана с протестным флагом на ЧМ-2022:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022