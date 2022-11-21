Англия — Иран: видеообзор матча чемпионата мира — 2022

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Англии встречалась с национальной командой Ирана. Игра прошла на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась победой англичан со счётом 6:2. Голы и лучшие моменты встречи — в видеообзоре матча.

На 35-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. На 43-й минуте форвард Букайо Сака упрочил преимущество английской команды в счёте. В компенсированное время первого тайма английский нападающий Рахим Стерлинг довёл счёт до разгромного. На 62-й минуте Сака оформил дубль. Через три минуты форвард Мехди Тареми сократил отставание сборной Ирана в счёте. На 71-й минуте нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд отправил в ворота иранцев пятый мяч. На 90-й минуте английский хавбек Джек Грилиш забил шестой гол в ворота соперника. В компенсированное время встречи Тареми оформил дубль, реализовав пенальти.

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Сборная Англии набрала три очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы В ЧМ-2022. Иран (0) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются сборные США и Уэльса.

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