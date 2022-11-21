Главный тренер Аргентины Скалони: главные фавориты обычно не выигрывают чемпионаты мира

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал чемпионат мира в Катаре, в котором его команда стартует уже завтра, 22 ноября, когда сыграет с Саудовской Аравией. Также он рассказал о том, что его подопечные постараются приложить все силы для достижения результата на этом турнире.

«Главные фавориты обычно не выигрывают чемпионаты мира. Есть отличные сборные, не менее восьми или десяти, которые могут выиграть чемпионат мира. Большинство из них европейские, как это и происходит в последние годы. По нефутбольным причинам у южноамериканцев не было шансов выйти в финал. В 2014 году это случилось, и, к сожалению, Аргентина не выиграла его. Я думаю, что есть несколько сборных, которые смогут добиться многого на мундиале.

Футбол должен быть игрой, которой мы отдадимся со всей страстью, со всем стремлением ко всему, что нам нравится и что окружает футбол, с любовью к болельщикам. Люди должны знать, что мы — лишь группа игроков, но мы сделаем всё, чтобы достичь хорошего результата. Но это только игра, а жизнь продолжается», — приводит слова Скалони издание Marca.

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