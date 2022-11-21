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Нопперт: сборная Нидерландов хочет стать чемпионом мира. Иначе не стоило приезжать в Катар

Нопперт: сборная Нидерландов хочет стать чемпионом мира. Иначе не стоило приезжать в Катар
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Вратарь сборной Нидерландов Андрис Нопперт прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Сенегалом (2:0), а также поделился впечатлениями от дебюта в национальной команде.

«Дебют в сборной — это нечто особенное. Я мечтал об этом, но никогда не думал, что такое возможно. В детстве это настоящая большая мечта, но позже ты уже не фокусируешься на ней так сильно.

Что касается взаимоотношений с ван Галом — у нас одинаковое чувство юмора, мы одинаково смотрим на вещи. Но нужно показывать это на поле, и я думаю, что сегодня у меня это получилось.

В целом выступление команды было далеко не идеальным, но здорово, что в такой ситуации мы смогли найти способ победить. Мы хотим зайти очень далеко в этом турнире. Я просто скажу это — мы хотим стать чемпионами мира. Иначе не стоило приезжать сюда», — приводит слова Нопперта NOS.nl.

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