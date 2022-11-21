Ван Дейк сыграл свой первый матч в рамках финального этапа чемпионата мира

Сегодня, 21 ноября, состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборная Нидерландов обыграла Сенегал со счётом 2:0. Эта игра стала первой для защитника оранжевых Вирджила ван Дейка в финальной стадии мундиаля, сообщает статистический портал Opta Sport.
Также эта игра стала для 31-летнего защитника 50-й. Ван Дейк дебютировал за сборную в 2015 году в матче с Казахстаном в рамках квалификации чемпионата Европы, который завершился победой оранжевых со счётом 2:1.
Нидерланды выступают на чемпионате мира вместе с Сенегалом в группе А. Помимо них в квартете также есть команды Катара и Эквадора, который сыграли свой матч вчера, 22 ноября, а победу одержала южноамериканская команда — 2:0.
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Агуэро летел в Катар на ЧМ-2022 вместе с болельщиками Бразилии:
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