Источник: «Челси» настроен приобрести Захаряна в январское трансферное окно

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян является одной из главных трансферных целей «Челси» в январское трансферное окно. Об этом в эфире своего подкаста сообщил журналист Фабрицио Романо.

Россиянин мог перейти в лондонский клуб ещё в летнее трансферное окно, но сделка не состоялась. Позже в «Динамо» заявили, что все переговоры были прекращены по инициативе англичан. Затем агент игрока сообщил, что переговоры с «Челси» — сложная история.

Напомним, Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал пять результативных передач.

За главную сборную России полузащитник сыграл в четырёх играх и не отметился результативными действиями.