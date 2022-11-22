Болельщик пришёл в шапке из тюльпанов, Нидерланды победили Сенегал. Яркие фото матча ЧМ

21 ноября состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата мира, в котором встречались сборные Нидерландов и Сенегала. Команды сыграли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.



Первый тайм прошёл в обоюдоострой борьбе. У обеих команды были опасные моменты, но забить гол никому не удалось. Сборная Сенегала по ходу встречи была вынуждена заменить игроков из-за полученных травм – сначала с поля ушёл Абду Диалло, а затем на носилках унесли Шейку Куйяте. Несмотря на отсутствие моментов, на 84-й минуте Нидерланды всё-таки сумели открыть счёт: Френки де Йонг сделал навес в штрафную, где Коди Гакпо уверенно в воздухе переправил мяч в ворота. На 90+9-й минуте Дави Клаасен на добивании после сейва Эдуарда Менди забил ещё один мяч и установил итоговый счёт встречи — 2:0 в пользу Нидерландов.

Лучшие кадры с матча Сенегал — Нидерланды — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.



«Выпуская Депая, я ожидал, что мы забьём гол. Так и случилось. Мемфис — тот игрок, который может переломить ход игры. Коди Гакпо также сыграл важную роль, не в последнюю очередь из-за его первого гола. Но мы играли не очень хорошо. Я предвидел это, учитывая последнюю тренировку.



Мы не были очень хороши, это так. Сборная Нидерландов может стать лучше. Я ощущал, что в команде царило напряжение. Что касается Нопперта, он не ошибся. Это был хороший выбор. Нопперт — по-прежнему наш основной голкипер», — приводит слова ван Гала NOS.nl.